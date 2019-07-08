В Греции на выборах победили правоцентристы. Груз проблем не уменьшился

Ведущая оппозиционная правоцентристская партия Греции "Новая демократия" (НД) во главе с Кириакосом Мицотакисом победила на состоявшихся в воскресенье досрочных парламентских выборах, получив 39,83% голосов, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

По результатам подсчета Министерством внутренних дел 96,15% поданных бюллетеней, НД будет иметь 158 мест в 300-местном однопалатном парламенте страны, что позволит ей самостоятельно сформировать правительство. Коалиция радикальных левых сил (СИРИЗА) премьера Алексиса Ципраса получила 31,55% голосов (86 мест), левоцентристское партийное объединение "Движение перемен" (КИНАЛ) - 8,05% голосов (22 места), Компартия Греции - 5,32% голосов (15 мест), недавно появившаяся ультраправая "Эллиники лиси" ("Греческое решение") экс-журналиста Кириакоса Велопулоса - 3,71% (10 мест), левое движение МЕРА25 экс-министра финансов Яниса Варуфакиса - 3,45% (9 мест). Для прохождения в парламент необходимо было преодолеть трехпроцентный барьер.

Ципрас признал поражение и заявил, что в понедельник примет Мицотакиса в своей резиденции - Дворце Максима, и "передаст ему кабинет премьер-министра, как это и полагается в стране с политической культурой".