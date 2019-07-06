Время в Ереване: 11:07:36,   6 Июль

Я действую в рамках Конституции: Армен Саркисян — о своих полномочиях


Президент Армении Армен Саркисян считает: независимо от занимаемой  должности и ее  специфики,  именно личность, находящаяся на этой  должности,  формирует результат. 

Как  передает Арменпресс,6 июля, находясь в  Караундже и отвечая на вопросы жителей, Армен Саркисян сказал, что в  рамках своих президентских полномочий ему  удается делать достаточно много.

«Я работаю в рамках Конституции. И оказывается,   в  этих рамках я могу делать очень много.  Вы можете иметь все  обязанности и возможности в мире, но не сделатьничего, или наоборот, иметь ограниченную возможность и  суметь использовать ее», - сказал Армен Саркисян.

Президент считает, что не следует  каждый раз  думать о том, какие  рычаги у вас есть. Главное - достичь цели.

«А моя цель предельно проста: чтобы  наша страна процветала, дети были веселы и счастливы, а я  мог внести в это свою лепту – в  рамках своих возможностей», - сказал президент.

 




Последние новости

Все новости    

  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации