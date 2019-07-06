Я действую в рамках Конституции: Армен Саркисян — о своих полномочиях

Президент Армении Армен Саркисян считает: независимо от занимаемой должности и ее специфики, именно личность, находящаяся на этой должности, формирует результат.

Как передает Арменпресс,6 июля, находясь в Караундже и отвечая на вопросы жителей, Армен Саркисян сказал, что в рамках своих президентских полномочий ему удается делать достаточно много.

«Я работаю в рамках Конституции. И оказывается, в этих рамках я могу делать очень много. Вы можете иметь все обязанности и возможности в мире, но не сделатьничего, или наоборот, иметь ограниченную возможность и суметь использовать ее», - сказал Армен Саркисян.

Президент считает, что не следует каждый раз думать о том, какие рычаги у вас есть. Главное - достичь цели.

«А моя цель предельно проста: чтобы наша страна процветала, дети были веселы и счастливы, а я мог внести в это свою лепту – в рамках своих возможностей», - сказал президент.