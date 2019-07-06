Президент Армен Саркисян направил поздравительное послание Нурсултану Назарбаеву
Президент Республики Армения Армен Саркисян направил поздравительное послание первому президенту Республики Казахстан Нурсултану Назарбаеву по случаю его дня рождения.
Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента РА.
«Уверен, что ваш многолетний опыт вашей государственной деятельности, ваша энергия и ваши намерения также послужат процветанию дружественного Казахстана.
Я убежден, что традиционные дружественные отношения, установленные между нашими странами, будут способствовать дальнейшему углублению взаимовыгодного сотрудничества между Арменией и Казахстаном», - говорится в поздравительном послании.
Президент Саркисян пожелал Нурсултану Назарбаеву доброго здоровья, успехов, мира и процветания дружественному народу Казахстана.