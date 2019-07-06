Армения и Вьетнам углубляют сотрудничество по ряду направлений

Находящийся с официальным визитом во Вьетнаме премьер-министр Никол Пашинян встретился с премьер-министром этой страны Нгуен Суан Фуком.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, сначала состоялась официальная церемония встречи премьер-министра Пашиняна и г-жи Анны Акопян, во время которой премьер-министры двух стран и их супруги приветствовали членов делегаций, после чего прозвучали государственные гимны Армении и Вьетнама, состоялся парад Почетного караула.

После протокольной церемонии фотографирования состоялись переговоры в узком, а затем расширенном составах.

Премьер-министр Вьетнама от себя лично и от имени правительства страны тепло приветствовал возглавляемую Николом Пашиняном делегацию, отметив: “Уверен, что наша встреча будет способствовать развитию, расширению и укреплению сотрудничества во всех сферах. Господин премьер-министр, символично, что Ваш визит проходит в 60-ю годовщину визита основателя Социалистической Республики Вьетнам Хо Ши Мина в Армению. Мы рады, что Армения преодолевает трудности и предпринимает шаги к экономическому развитию, укрепляя репутацию страны на международной арене”. НгуенСуан Фук выразил уверенность в том, что в рамках визита премьер-министра Армении будет придан новый импульс двустороннему взаимовыгодному сотрудничеству в различных направлениях. Премьер-министр Вьетнама отметил, что еще в советское время многие граждане Вьетнама получили образование в Армении и своими знаниями внесли свой вклад в прогресс страны.

Никол Пашинян поблагодарил за теплый прием и отметил, что его визит направлен на содействие прогрессу армяно-вьетнамских политических, экономических и гуманитарных связей. “Мы обсудим широкий круг вопросов, и уверен, что принятые нами решения будут способствовать развитию наших государств. Расстояние между нашими странами не может быть препятствием для развития сотрудничества”, - сказал премьер-министр. По словам главы правительства, у двух стран есть большой потенциал для расширения отношений, и правительства должны предпринять конкретные шаги для его полной реализации.

Затем собеседники обсудили вопросы, связанные с расширением торгово-экономических связей, развитием сотрудничества в сферах информационных технологий (в том числе взаимодействием между инженерными лабораториями), туризма, здравоохранения, образования, науки и охраны окружающей среды.

Коснувшись расширения торгово-экономических связей, собеседники отметили важность активной работы межправительственной комиссии. В частности, была достигнута договоренность о проведении бизнес-форума в ходе предстоящего заседания комиссии, которое пройдет в Ереване осенью. Стороны выразили уверенность, что это придаст новый импульс реализации совместных инвестиционных программ и экономическому сотрудничеству между двумя странами. Были также затронуты возможности импорта армянского коньяка и вина на вьетнамский рынок.

Никол Пашинян и НгуенСуан Фук также договорились начать обсуждение вокруг подписания соглашения об исключении двойного налогообложения. Стороны выразили уверенность, что создание зоны свободной торговли между Евразийским экономическим союзом и Вьетнамом придаст новый импульс развитию экономического сотрудничества.

Премьер-министры двух стран подчеркнули необходимость расширения сотрудничества в сфере туризма и отметили важность шагов по упрощению визового режима. Особо была подчеркнута необходимость сотрудничества между административными районами Армении и Вьетнама, торговыми палатами, а также развития двусторонней договорно-правовой базы.

Никол Пашинян и НгуенСуан Фук коснулись вопросов дальнейшего сотрудничества в рамках международных организаций, в том числе ООН и Международной организации Франкофонии, а также представляющих взаимный интерес других вопросов.





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По итогам встречи было подписано Соглашение о сотрудничестве в области образования и науки между правительствами Республики Армения и Социалистической Республики Вьетнам. В присутствии Никола Пашиняна и НгуенСуан Фука соглашение подписали заместитель министра иностранных дел Армении Авет Адонц и заместитель министра образования и подготовки кадров Вьетнама Нгуен Ван Фук.

Затем главы правительств двух стран, подводя итоги переговоров, выступили с заявлениями для представителей средств массовой информации.

Премьер-министр Вьетнама Нгуен Суан Фук, в частности, отметил:

“Уважаемый премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян,

Уважаемые армянские и вьетнамские журналисты, товарищи,



Я рад от имени правительства Вьетнама приветствовать прибывшего с официальным визитом во Вьетнам премьер-министра Армении и правительственную делегацию, вместе с которой Вы привезли нам теплые чувства армянского народа. Правительство и народ Вьетнама всегда относятся к своей братской Армении с любовью и уважением. Мы рады, что под руководством господина премьер-министра Армения преодолела последние трудности и вызовы и сейчас находится на пути развития. Вы предпринимаете конкретные шаги по улучшению политической жизни, развитию экономики и увеличению роли и укреплению позиции Армении на международной арене.

Руководство Вьетнама придает большое значение укреплению дружбы и сотрудничества с Арменией. Только что я и господин премьер-министр провели переговоры, в ходе которых мы обсудили конкретные направления и шаги по содействию развитию сотрудничества между двумя странами. Мы провели успешные переговоры и обменялись искренними и открытыми идеями по многим вопросам. Мы договорились продолжать активное сотрудничество на уровне правительств, парламентов, а также деловых кругов и контактов между народами.

Мы договорились улучшить деятельность межправительственной комиссии, торгово-экономическое и научно-техническое сотрудничество, содействовать эффективному осуществлению соглашения о зоне свободной торговли между Вьетнамом и Евразийским экономическим союзом, рассматривая его как прочную основу для двусторонних экономических отношений. Мы также договорились о расширении сотрудничества в других областях, таких как образование, здравоохранение, культура, спорт, туризм, оборона и безопасность.

Мы подробно обсудили шаги по реализации Соглашения о создании свободной экономической зоны между Вьетнамом и ЕАЭС, и я считаю это одним из важнейших вопросов сотрудничества между нашими странами. Были предприняты конкретные инициативы в области туризма и обороны.

Мы договорились о сотрудничестве и взаимной поддержке в рамках международных форматов и обсуждении представляющих взаимный интерес вопросов, в том числе об урегулировании проблем Азиатско-Тихоокеанского региона на основе международного права.

Правительство Вьетнама высоко ценит и уверено, что первый визит премьер-министра Армении является качественно новым шагом в укреплении и развитии отношений между Вьетнамом и Арменией. Я еще раз благодарю господина премьер-министра и правительственную делегацию за посещение Вьетнама с официальным визитом”․





Премьер-министр Никол Пашинян, в частности, отметил:

“Уважаемые представители СМИ,

Уважаемый господин премьер-министр,



Хочу начать со слов благодарности в адрес господина премьер-министра за теплое гостеприимство и прием армянской делегации.

Хочу подтвердить, что мы провели конструктивные и весьма насыщенные переговоры в доверительной атмосфере, обменялись мнениями по вопросам двусторонней повестки – в конструктивном ключе обсудили основные вопросы в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной и других сферах сотрудничества.

Мой визит – это начало создания новых, более динамичных и интенсивных отношений между нашими странами.

Думаю, что мы имеем все основания быть довольными итогами наших переговоров. Они подтвердили стремление наших стран к дальнейшему развитию двусторонних отношений, наметили для дальнейшего взаимодействия.

Уверен, что, основываясь на взаимном уважении и традиционной дружбе, совместными усилиями нам удастся раскрыть потенциал армяно-вьетнамского сотрудничества, расширить и углубить торгово-экономические отношения, реализовать совместные проекты.

Мы стремимся диверсифицировать наше внешнеэкономическое сотрудничество. В этом плане, Вьетнам, будучи дружественной страной, является для Армении важным партнером в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Хочу отметить, что мы впечатлены экономическим прогрессом Вьетнама, его макроэкономическими показателями, уровнем интегрированности в региональную и мировую экономику. Вьетнам - это страна с серьезной экономикой, в сотрудничестве с которой заинтересованы страны всех регионов мира.

В свою очередь, Армения также имеет что предложить. Широкий спектр наших внешнеэкономических связей может представить серьезный интерес для вьетнамских товаропроизводителей. Армения может служить площадкой, обеспечивающей выход к экономикам Европейского Союза, Стран СНГ, Грузии, Ирана, стран Ближнего Востока.

К сказанному выше, следует также добавить, что за последний год в результате решительных мер нам удалось качественно трансформировать экономическую и, в частности, инвестиционную среду нашей страны. В Армении сегодня нет никаких преград для деятельности зарубежных компаний. Созданы благоприятные условия для ведения бизнеса. Созданы также все необходимые правовые механизмы для защиты государством собственности иностранных инвесторов и стимулирования их деятельности.

В ходе переговоров была выражена обоюдная готовность предпринять необходимые шаги для углубления отношений в сферах, представляющих взаимный интерес. Армения и Вьетнам имеют потенциал для сотрудничества в области образования, здравоохранения, туризма, текстильной промышленности, информационных технологий, науки и инноваций.

В данной связи мы отметили важность деятельности межправительственной комиссии по экономическому, торговому и научно-техническому сотрудничеству. Это важный инструмент сотрудничества, который мы должны использовать в полной мере.

Мы договорились провести в октябре заседание армяно-вьетнамской межправительственной комиссии, а также параллельно провести бизнес-форум с участием не только официальных лиц, но и представителей деловых кругов, чтобы рассмотреть инвестиционные возможности в экономиках Армении и Вьетнама. В результате этого визита мы начнем обсуждение вопроса подписания соглашения об исключении двойного налогообложения, обсуждаем возможность подписания конкретного меморандума в сфере туризма. Также важно взаимное признание сертификатов друг друга между Арменией и Вьетнамом.

Мы также подтвердили готовность наращивать сотрудничество в формате ЕАЭС-Вьетнам. Мы должны предпринять все необходимые шаги, для того чтобы Договор о свободной торговле с ЕАЭС полноценным образом служил бы развитию экономических отношений между нашими двумя странами.

Были обсуждены также ключевые вопросы международной и региональной политики. Мы коснулись сотрудничества в рамках международных структур, подтвердив готовность двух стран уважать интересы друг друга.

В завершение хочу еще раз поблагодарить господина Премьер-министра, всех наших вьетнамских коллег и друзей за гостеприимство и плодотворные переговоры”.

От имени премьер-министра Социалистической Республики Вьетнам НгуенСуан Фука в честь премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна и г-жи Анны Акопян был дан официальный ужин.