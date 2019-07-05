Пашинян оценивает встречу с премьером Вьетнама как результативную

Премьер-министр Армении Никол Пашинян встретился с премьер-министром Вьетнама НгуенСуан Фуком.

Как передает Арменпресс, об этом премьер РА написал в Facebook, сопроводив запись совместной фотографией.

«Провел деловую и результативную встречу с премьер-министром Вьетнама НгуенСуан Фуком», - написал Никол Пашинян.

4-6 июля проходит официальный визит премьер-министра Никола Пашиняна и г-жи Анны Акопян в Социалистическую Республику Вьетнам.

В честь Никола Пашиняна и г-жи Анны Акопян от имени премьер-министра Вьетнама будет дан официальный ужин. Состоится также встреча Никола Пашиняна с председателем Национального собрания Вьетнама НгуеномТи Ким Нганом.