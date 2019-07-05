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Пашинян оценивает встречу с премьером Вьетнама как результативную


Премьер-министр  Армении Никол Пашинян встретился с   премьер-министром Вьетнама НгуенСуан Фуком.

Как  передает Арменпресс,  об этом премьер РА написал в Facebook, сопроводив  запись совместной  фотографией.

«Провел деловую и  результативную встречу с   премьер-министром Вьетнама НгуенСуан Фуком», - написал Никол Пашинян. 

4-6 июля проходит официальный визит премьер-министра Никола Пашиняна и г-жи Анны Акопян в Социалистическую Республику Вьетнам.

В  честь  Никола Пашиняна и г-жи Анны Акопян от имени  премьер-министра Вьетнама будет дан официальный  ужин. Состоится также встреча Никола  Пашиняна с председателем Национального собрания  Вьетнама НгуеномТи Ким Нганом.




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