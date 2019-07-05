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Главы ЦБ Армении и России обсудили вопросы сотрудничества в рамках интеграции в ЕАЭС


4 июля в рамках 28-й международного финансового конгресса в Санкт-Петербурге состоялась приватная встреча председателя Центрального банка Армении Артура Джавадяна и президента Центрального банка Российской Федерации Эльвиры Набиуллиной.

Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ ЦБ РА, стороны обсудили вопросы сотрудничества между двумя организациями в двустороннем формате и в рамках Евразийского экономического союза.

За встречей последовало подписание соглашения о сотрудничестве и обмене информацией между двумя центральными банками в области контроля над финансовыми рынками.




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