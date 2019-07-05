Армения отмечает День Конституции и Государственных символов

В 1991 году с восстановлением независимости Республики Армения стало неизбежным принятие новой - национальной конституции. Конституция была принята 5 июля 1995 году всенародным референдумом, а затем на референдумах (2005, 2015) были приняты поправки. После принятия Конституции 5 июля стал государственным праздником – Днем Конституции.

Конституция РА является основой правовой системы в Армении - основным законом страны, которому должны соответствовать вседругие законы и правовые акты. Конституция также является концептуально-идеологическим документом, определяющим основные принципы организации общества, практическому применению и укреплению которых должно стремиться государство.

«Армянский народ, принимая за основу основополагающие принципы и общенациональные цели армянской государственности, закрепленные в Декларации о независимости Армении, осуществивший священныйзаветсвоихсвободолюбивых предков о восстановлении суверенного государства, укрепления и процветания Родины, обеспечения свободы, общего благосостояния и гражданской солидарности, верности общечеловеческим ценностям, принимает Конституцию Республики Армения", - этими строками начинается Конституция Республики Армения.

Конституция закрепила характер Республики Армения как суверенного, демократического, правового и социального государства, провозгласила основные права и свободы человека и гражданина, определила форму правления в стране, основанную на принципе разделения законодательной, исполнительной и судебной власти.

В 2017г. поправки к Закону РА "Опраздниках и памятных днях Республики Армения" закрепили также День государственных символов. Государственными символами являются флаг, герб, гимн "Наша Родина". Традиционно в этот день проводится праздничный марш.

День нерабочий.