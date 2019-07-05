Время в Ереване: 11:07:36,   5 Июль

Армения отмечает День Конституции и Государственных символов


В 1991 году с восстановлением независимости Республики Армения стало неизбежным  принятие новой - национальной конституции. Конституция была принята  5 июля 1995 году всенародным референдумом, а затем на  референдумах (2005, 2015) были приняты  поправки. После принятия Конституции 5 июля стал государственным праздником – Днем Конституции.

 Конституция РА является основой правовой системы в Армении - основным законом страны, которому должны соответствовать вседругие законы и правовые  акты.  Конституция также является концептуально-идеологическим документом, определяющим основные принципы организации общества, практическому  применению и укреплению которых должно стремиться  государство.

«Армянский  народ, принимая за  основу   основополагающие принципы и общенациональные цели армянской государственности, закрепленные в Декларации о независимости Армении, осуществивший священныйзаветсвоихсвободолюбивых предков о восстановлении суверенного государства, укрепления и процветания Родины,  обеспечения свободы, общего благосостояния и гражданской солидарности,  верности общечеловеческим ценностям, принимает Конституцию Республики Армения", - этими строками начинается  Конституция Республики Армения.

Конституция закрепила характер Республики Армения как суверенного, демократического, правового и социального государства, провозгласила основные права и свободы человека и гражданина, определила форму правления в стране, основанную на принципе разделения законодательной, исполнительной и судебной власти.

В 2017г.  поправки к Закону РА "Опраздниках и памятных днях Республики Армения" закрепили также День  государственных символов. Государственными символами являются флаг, герб, гимн "Наша Родина". Традиционно в этот день проводится праздничный марш.

День нерабочий.




Последние новости

Все новости    

  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации