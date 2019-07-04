Власти Косова запретили въезд всем официальным лицам Сербии

Власти самопровозглашенного Косова в четверг приняли решение о запрете въезда на территорию автономии всем официальным лицам из Сербии. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом на своей странице в Facebook сообщил пресс-секретарь министра иностранных дел края Йетлир Зуберай.

"Из-за гибридных угроз, поступающих со стороны Сербии в отношении Косова, постоянной пропаганды и фальшивых новостей о стране и наших гражданах, а также недавних усилий по предотвращению так называемого гуманитарного кризиса на севере Косова, угрожая сербскому населению и вынуждая его закрывать предприятия только из-за каких-то политических целей Белграда, министерство иностранных дел не позволит никому из сербских должностных лиц посещать Косово. Все запросы будут отклонены до тех пор, пока подобное поведение будет продолжаться", - написал Зуберай.