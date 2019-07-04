В региональных колледжах Армавира и Ширака будут проведены строительные работы

Правительство Армении выделит средства на проведение строительных работ в государственных региональных колледжах Армавира и Ширака.

Как передает Арменпресс, такое решение правительство приняло на заседании 4 июля.

“Этим колледжам Евросоюз еще 5 - 6 лет назад выделил достаточно дорогостоящее оборудование, которое до сих пор не может эксплуатироваться из-за отсутствия условий для зданий. Эти учебные заведения имели строительные проекты, но до сих пор строительные работы не осуществлены, и эти устройства не используются”, - сказал министр образования, науки, культуры и спорта Араик Арутюнян.

Он отметил, что на подготовку проектно-сметных документов будет выделено около 36 млндрамов.