Опрос: почти половина американцев выступает за импичмент Трампа

Почти половина американцев считает, что президент США Дональд Трамп должен быть отстранен от занимаемой должности. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом свидетельствуют опубликованные в среду данные исследования, проведенного социологической службой Gallup.

Специалисты отмечают, что 45% респондентов поддерживают предложение многих демократов в Конгрессе США объявить главе государства импичмент. При этом 53% опрошенных считают, что Трампа не нужно отстранять от этой должности.

В результатах опроса наблюдается резкое размежевание по партийному признаку. Так, 7% сторонников Республиканской партии и 81% сторонников Демократической партии полагают, что американскому лидеру следует объявить импичмент.

В опросе, который проводился с 19 по 30 июня, приняли участие 1018 совершеннолетних американцев.

Ранее лидеры Республиканской партии неоднократно заявляли, что не позволят объявить импичмент Трампу.