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Увеличилось число детей, родившихся в медучреждениях Гегаркуника


В июне 2019 года в Гегаркуникской области было зарегистрировано 112 родов, что на 6 больше чем в том же месяце прошлого года. Как сообщили «Арменпресс» в Управлении здравоохранения и социального обеспечения областной администрации Гегаркуника, 68 из них - мальчики, 44 –девочки. Кстати, в июне прошлого года в медучреждениях Гегаркуника также родилось столько же девочек и 62 мальчика. В медцентре Гавара в июне этого года родилось 15 детей, в МЦ Севана - 23, в роддоме Мартуни -53, в больнице Вардениса -17, в Центре здоровья Чамбарака -4 ребенка. По состоянию на первые шесть месяцев этого года в медучреждениях Гегаркуникской области родилось 713 детей, в первом полугодии прошлого года было  683 новорожденных.

Хосров Хлгатян




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