Национальная библиотека отмечает 100-летие присвоения государственного статуса

В Национальной библиотеке Армении 2 июля начался цикл мероприятий, посвященных столетию получения государственного статуса учреждения. Как передает «Арменпресс», в большом выставочном зале таманяновского корпуса библиотеки открылась выставка под названием “Дар библиотеке”, в рамках которой представлены книги с надписями выдающихся представителей армянской интеллигенции, почетные грамоты, врученные библиотеке.

“Здесь только небольшая часть коллекция нашего хранилища. Представлены книги, которые общественные, политические, культурные деятели дарили библиотеке. Представлены книги с надписями Комитаса, Ованеса Туманяна, Сильвы Капутикян и других великих. Они имеют интересное содержание”, - отметила заведующая отделом неприкосновенной литературы Национальной библиотеки Армении Алиса Адамян.

Она добавила, что в библиотеке хранится более восьмидесяти грамот, однако они представили только те образцы, которые посвящены 4 июля 1919 года, когда библиотека получила государственный статус.

Касаясь открывающейся в читальном зале их отдела экспозоции под названием “Литература библиотеки Ереванской мужской гимназии”, заведующая отделом сказала, что именно на основе литературы этой гимназии сформировалась Национальная библиотека Армении.

Когда гимназия перестала функционировать, вся литература была переведена в общественную библиотеку, и сейчас она хранится у нас в отдельной коллекции”, - подчеркнула она.

Адамян призналась, что этими выставками они хотят напомнить писателям, издателям, что библиотека - это то важное место, где хранятся их книги и передаются поколениям.