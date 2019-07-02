Пашинян значение знания русского языка считает особенным

Деятельность Московского Государственного университета имени М. Ломоносова в Армении предоставляет возможность приобщиться к огромному опыту и стать новой площадкой для расширения и развития знания русского языка. Правительство в своем стратегическом видении представляет, что граждане Армении должны владеть как минимум несколькими иностранными языками, и в этом ряду владение русским имеет важное и особое значение.

Как передает «Арменпресс», об этом премьер-министр Армении Никол Пашинян сказал на торжественном мероприятии, посвященном вручению дипломов первым выпускникам Ереванского филиала Московского университета.

“Существование такого университета в Армении, в Ереване полностью совпадает с нашими представлениями о будущем, поскольку мы уверены, что все те проблемы, которые существуют в Республике Армения, имеют один ключ к разрешению. И это ключ к знанию, к умению и к исследованиям И вот такие университеты приносят с собой в Армению огромный опыт в сфере образования, науки, исследований, и воспользоваться этим опытом для нас, наших граждан, нашей молодежи - исключительная возможность. Подобные университеты дают нам возможность расширить наш кругозор. Я неоднократно говорил, что в качестве стратегического видения мы представляем, что граждане Армении должны владеть как минимум несколькими иностранными языками. И в этом ряду владение русским имеет важное и особое значение”, - сказал Пашинян.

Премьер-министр отметил, что деятельность МГУ в Армении предоставляет возможность приобщиться к огромному опыту и стать новой площадкой для расширения и развития знания русского языка.

Он также выразил благодарность правительству Российской Федерации за заинтересованность и содействие в открытии университета.

Поздравив выпускников, премьер-министр счел очень важным и символичным, что первые выпускники Ереванского филиала университета получают свои дипломы в новой Армении.

“Изменения, которые происходят сегодня в Армении, происходят при Вашем содействии и участии. И сегодня Вы, как выпускники, как лица с высшим образованием, имеющие степень бакалавра, несомненно, внесете свой вклад в дальнейшее развитие Армении, дальнейшее развитие армяно-российских отношений, которое для Армении всегда имело стратегическое значение, имеет и должно иметь”, - сказал Пашинян.

Он подчеркнул, что сегодняшние выпускники должны знать, что будущее Армении зависит от одного человека, и этот человек каждый из них. Премьер-министр успех этих молодых людей посчитал успехом Армении, армянского народа, и сейчас и успехом МГУ, поскольку они должны повысить авторитет университета и его, и без того, высокое имя.