Суд отклонил ходатайство об изменении меры пресечения в отношении Манвела Григоряна

Суд общей юрисдикции Еревана полностью отклонил ходатайство о немедленном освобождении бывшего депутата НС, бывшего председателя правления Союза добровольцев “Еркрапа” Манвела Григоряна или его освобождении под залог в размере 10 млн драмов.

Как сообщает «Арменпресс», председательствующий на заседании судья Мнацакан Мартиросян пояснил, что если обвиняемый, находящийся под арестом, доставлен в суд, это уже свидетельствует о том, что он в состоянии участвовать в процессе, другой вопрос, что могут возникнуть проблемы со здоровьем в ходе заседания.

Манвелу Григоряну предъявлено обвинение в том, что он незаконно, в обход ограничений, предусмотренных Законом РА “Об оружии”, по предварительному сговору с женой Назик Амирян, сыном Арманом Григоряном и другими лицами, не выясненными следствием, незаконно приобретал, перевозил и незаконно хранил в принадлежащих им трех домах огнестрельное оружие, боеприпасы, патроны для огнестрельного оружия с нарезным стволом, взрывчатые вещества, и также совершал хищения разного рода.