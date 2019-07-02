Карен Антонян занял второе место
В столице Чехии Праге состоялся чемпионат Европы по Шинкиокушин каратэ в возрасте до 21 года, в котором приняли участие спортсмены из более чем 30 стран.
Как передает «Арменпресс», член сборной Армении по Шинкиокушин каратэ Карен Антонян занял второе место в весовой категории до 80 кг.
Впереди чемпионат мира в Токио, в котором примут участие лучшие спортсмены из 100 стран.
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