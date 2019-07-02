В столице Чехии Праге состоялся чемпионат Европы по Шинкиокушин каратэ в возрасте до 21 года, в котором приняли участие спортсмены из более чем 30 стран.

Как передает «Арменпресс», член сборной Армении по Шинкиокушин каратэ Карен Антонян занял второе место в весовой категории до 80 кг.

Впереди чемпионат мира в Токио, в котором примут участие лучшие спортсмены из 100 стран.