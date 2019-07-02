После революции увеличилось число граждан США, желающих получить гражданство Армении

После бархатной революции резко увеличилось число граждан США, желающих получить гражданство Армении. Как передает «Арменпресс», “Голос Америки” сообщает, что со дня обретения независимости отношение правительства Армении к получению гражданства и двойного гражданства изменилось. В Армении действует закон о двойном гражданстве, принятый в 2007 году и доработанный в 2017 году, согласно которому граждане Армении имеют право иметь гражданство более одного.

“У нас есть диаспора, и многие наши соотечественники хотят получить гражданство РА. Они пользуются этим правом в порядке, установленном законом. После революции у наших соотечественников совершенно изменились стремления, восприятия, они смотрят на Армению другими глазами, имеют большое желание иметь связь с Арменией. Получение гражданства или двойного гражданства - один из таких способов”, - сказал генеральный консул Армении в Лос-Анджелесе, посол Армен Байбуртян.

В генеральном консульстве Армении в Лос-Анджелесе подсчитали и выяснили, что за последние два года число желающих получить гражданство Армении удвоилось.

В США Армения имеет три дипломатических представительства. Процесс получения гражданства Армении длится до 6 месяцев. По указу президента РА, после предоставления гражданства Армении, данное лицо должно выехать в Армению для получения паспорта.