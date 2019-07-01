Премьер принял группу осуществлявших гуманитарную миссию в Сирии армянских специалистов

Премьер-министр Никол Пашинян сегодня встретился с членами первой группы армянских специалистов, которые осуществляли гуманитарную миссию в Сирии.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, Пашинян приветствовал членов гуманитарной миссии и поблагодарил их за успешную реализацию миссии. “В феврале этого года правительство Армении приняло очень важное решение направить гуманитарную миссию в Сирию, что, конечно же, породило множество дискуссий - внутриполитических, внешнеполитических и геополитических. Тем не менее, я хочу подчеркнуть, что самой важной и, возможно, единственной содержательной стороной этой миссии является ее гуманитарная цель”, - отметил глава правительства.

Никол Пашинян подчеркнул, что считает эту миссию даже исторической, потому что она является данью уважения народу Сирии, который в 1915 году дал убежище пережившим Геноцид армян нашим соотечественникам.

“Думаю, эта картина очень конкретно выражает ту большую моральную и историческую миссию, которую осуществляет Республика Армения в вашем лице, а также в лице находящихся там в данный момент представителей миссии”, - сказал глава правительства.

Премьер-министр представил результаты миссии в цифрах: за это время армянская миссия разминировала в общей сложности 27 510 квадратных метров территории, 241 пациент получил хирургическое лечение, 626 пациентов - терапевтическое лечение, было проведено 1067 клинических и лабораторных обследований.

“Это цифры, ценность которых в первую очередь знают люди, стоящие за этими цифрами, люди, качество жизни которых претерпело определенное изменение в ходе выполнения этой миссии. Конечно, важное место в нашей миссии занимает обеспечение безопасности наших соотечественников в Алеппо, а также обеспечение безопасности армянского культурного наследия в Алеппо. Это также является символом того, что Республика Армения, в конечном итоге, является хозяином не только оставленного армянским народом культурного наследия в Армении, но и за его пределами”, - подчеркнул Никол Пашинян.

Премьер-министр также отметил, что высоко ценит поддержку, оказанную Российской Федерацией в ходе выполнения этой миссии.

“И считаю очень важным, что совсем недавно министерство обороны Армении получило из штаб-квартиры ООН официальное письмо, которым Организация Объединенных Наций выражает Армении благодарность в связи с осуществлением гуманитарной миссии в Сирии. Начиная с момента возникновения сирийского кризиса Республика Армения не оставалась безразличной к судьбе дружественного сирийского народа и государства. За этот период Республика Армения направляла в Сирию гуманитарную помощь в 2016 г., 2017 г., 2018 г., и мы, конечно, очень четко обозначили нашу позицию: мы желаем Сирии и ее народу мира, желаем, чтобы кризис был преодолен как можно раньше, желаем, чтобы сирийский народ как можно раньше вернулся к мирной жизни”, - отметил глава правительства.

Никол Пашинян еще раз поблагодарил членов группы и пожелал успехов нашим соотечественникам, которые сейчас осуществляют гуманитарную миссию в Сирии – врачам, саперам и другим специалистам. “Я хочу подчеркнуть, что это отношение и позиция по отношению к Сирийской Арабской Республике и дружественному сирийскому народу не изменится, и мы сделаем все возможное, чтобы оказать поддержку в разрешении кризиса, в первую очередь я имею в виду гуманитарный кризис, поскольку, как я уже сказал, наша миссия носит гуманитарный характер”, - сказал премьер-министр.

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Состоящая из саперов, врачей и специалистов по безопасности первая группа, оказывающая гуманитарную помощь сирийскому народу, была направлена в Сирийскую Арабскую Республику (г. Алеппо) 8 февраля. Армянские специалисты начали гуманитарную деятельность в тех районах Алеппо, где не осуществлялось военных операций, чтобы обеспечить гуманитарное разминирование, информирование об опасности мин и оказывать медицинские услуги. Вторая группа из Армении отправилась в Сирию 16 июня и будет выполнять свою миссию там в течение 4 месяцев.