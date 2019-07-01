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Владимир Карапетян отреагировал на письмо Ваге Григоряна


Пресс-секретарь премьер-министра Армении Владимир Карапетян ответил на письмо судьи Конституционного суда Ваге Григоряна, адресованное президенту, Национальному Собранию, правительству, Верховному судебному совету, членам и судье Конституционного суда.

Как сообщает Арменпресс, Владимир Карапетян в ответ на вопрос о новостях после того, как письмо было рассмотрено сказал: «Мы действительно обеспокоены текущей ситуацией, и правительство обсуждает формат своего участия в преодолении кризиса».


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