Владимир Карапетян отреагировал на письмо Ваге Григоряна

Пресс-секретарь премьер-министра Армении Владимир Карапетян ответил на письмо судьи Конституционного суда Ваге Григоряна, адресованное президенту, Национальному Собранию, правительству, Верховному судебному совету, членам и судье Конституционного суда.

Как сообщает

Арменпресс

, Владимир Карапетян в ответ на вопрос о новостях после того, как письмо было рассмотрено сказал: «Мы действительно обеспокоены текущей ситуацией, и правительство обсуждает формат своего участия в преодолении кризиса».