Первая гуманитарная группа армянских специалистов вернулась успешно завершив работу в Сирии

Первая группа специалистов Армении, осуществлявших гуманитарную миссию в Сирии, успешно завершила работу и вернулась в Армению.

Об этом на пресс-конференции в пресс-центре «Арменпресс», подводя итоги работы гуманитарной группы, сказал директор Центра гуманитарного разминирования и экспертизы Рубен Аракелян.

В состав группы входили саперы, врачи и группа по охране военной полиции, целью которой было осуществить безопасность участников миссии от возможных диверсионных инцидентов или других подобных вмешательств", - сказал Рубен Аракелян.

“Первая группа начала работу в феврале. В составе группы были саперы, врачи и отряд военной полиции, целью которого была безопасность участников миссии, охрана от возможных диверсионных инцидентов или других подобных вмешательст”, - сказал Рубен Аракелян.

Гуманитарная группа на месте ознакомилась с минными полями. Совместно с местным населением и властями Сирии были проведены некоторые технические исследования и уточнены возможные минные поля. На основе данных, полученных в результате исследований, в провинции Алеппо выделено 5 опасных территорий - 1 млн 315 тыс. кв. м.

“В первую очередь должны были быть разминированы близлежащие к населенным пунктам территории, во избежание человеческих жертв. В общей сложности первой группой было разминировано 34 690 квадратных метров территории, обнаружено 29 единиц мин и остатков взрывчатых веществ”, - сказал Рубен Аракелян. Он подчеркнул, что взрывные работы осущестляили специалисты Вооруженных сил Сирии. В целом,Рубен Аракелян работу группы оценивает как удовлетворительную, учитывая то, что эта миссия новая и в процессе возникала необходимость в решении логистических проблем. Вторая группа, отправившаяся в Сирию, по словам Рубена Аракеляна, находится там в более благоприятных условиях.

Главный инспектор Центра гуманитарного разминирования и экспертизы Ара Мартиросян отметил, что в рамках гуманитарной помощи, работы по гуманитарному разминированию осуществлены в эффективном сотрудничестве с местными и российскими вооруженными силами.

“Был проведен анализ работ по очистке, на основе которого мы и работали. Для осуществления гуманитарного разминирования очень важна работа с местными жителями. Для нас более важным фактором было наличие армянской общины, мы чувствовали их поддержку”, - сказал Ара Мартиросян.

Ответственная по общественным связям Центра гуманитарного разминирования и экспертизы Назели Элбакян, которая на днях вернулась из Сирии, подчеркнула, что армянская община Сирии с большим воодушевлением приняла прибывшую из Армении гуманитарную группу.

“Такое же теплое отношение было и со стороны сирийцев, что было взаимно, двусторонние контакты, связь всегда были. Наши врачи были вовлечены и в работу местных медицинских учреждений. Многим детям была оказана помощь”, - сказала Назели Элбакян.

Вторая группа из Армении отправилась в Сирию 16 июня, она будет выполнять свою миссию в течение 4 месяцев.