За закрытием II Европейских игр на стадионе наблюдали около 22 тысяч зрителей

Президент Республики Армения Армен Саркисян присутствовал на церемонии закрытия II Европейских игр. Как передает Арменпресс, на закрытии Игр присутствовали также президент РФ Владимир Путин и главы ряда других стран. В столице Беларуси Минске церемония закрытия II Европейских игр завершилась погашением огня - символа Игр.

Церемония закрытия Европейских игр также состоялась на стадионе “Динамо”. За закрытием на стадионе следили около 22 тысяч зрителей. Организаторы в финальной части игр, в основном посредством показа видеоматериалов, представили бескомпромиссную, красивую, волнующую, справедливую борьбу спортсмено. Особо подчеркнули и фактор волонтеров в организации игр.

В ходе торжественной церемонии прозвучал гимн Беларуси, по стадиону пронесли флаги всех стран-участниц, кстати, знаменосцем Армении был чемпион Европейских игр Ованес Бачков.

Со словами приветствия и прощания к присутствующим обратился президент Беларуси Александр Лукашенко и отметил, что Беларусь сумела хорошо провести Игры только благодаря единству. Президент Европейского олимпийского комитета Янез Кочиянчич в своем заключительном слове подчеркнул, что эти игры стали настоящим спортивным праздником.

III Европейские игры состоятся через 4 года в Кракове. В неофициальном зачете медалей вторых Европейских игр сборная России завоевала 109 медалей - 44 золотых, 23 серебряных и 42 бронзовых. Армения завоевала 11 медалей и занимает 11-е место. Чемпионами Европейских игр стали Артур Алексанян, Ованес Бачков, Артур Оганесян, Артур Давтян, Тигран Киракосян. Серебряные медали завоевали Ваагн Давтян, Карапет Чалян и Давид Григорян, а Гор Нерсисян, Карен Тонаканян и Арсен Казарян завоевали бронзовые медали.