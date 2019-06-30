Анна Акопян с дочерьми участвовала в плетении самой  длинной  в  мире  «косы» из авелука

Супруга премьер-министра Армении, председатель Совета попечителей благотворительных фондов «Мой шаг» и «Город улыбок / City of smile» Анна Акопян с дочерьми – Мариам, Шушан и Арпи, 29 июня приняла участие в Фестивале авелука (конского щавеля), проходящего в селе Варденик Гегаркуникской области.

Как сообщили Арменпресс в офисе Анны Акопян, в сопровождении губернатора Гегаркуникской области Гнела Саносяна, организатора фестиваля Артуша Хачатряна, главой общины Варденик Ованеса Овеяна, супруга премьер-министра обошла 18 павильонов, пообщалась с участниками и гостями фестиваля, сфотографировалась с ними. Вместе с дочерьми Анна Акопян участвовала в плетении самой длинной в мире «косы» из авелука. Эта «коса» будет внесена в «Богатырскую книгу рекордов».

Фестиваль авелука организован с целью выявления ресурсов Гегаркуникской области в сфере туризма, развитии органического сельского хозяйства, популяризации культурного туризма, презентации общественности социальных предприятий и их продукции.