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Анна Акопян с дочерьми участвовала в плетении самой  длинной  в  мире  «косы» из авелука


Супруга премьер-министра Армении, председатель Совета  попечителей благотворительных фондов  «Мой  шаг» и «Город улыбок / City of smile»   Анна Акопян с дочерьми – Мариам, Шушан и Арпи, 29 июня приняла участие в Фестивале   авелука  (конского щавеля), проходящего в  селе Варденик Гегаркуникской  области.   

Как  сообщили Арменпресс в офисе  Анны  Акопян, в  сопровождении губернатора Гегаркуникской  области  Гнела Саносяна, организатора  фестиваля Артуша Хачатряна, главой общины  Варденик  Ованеса  Овеяна, супруга премьер-министра обошла  18 павильонов, пообщалась с участниками и гостями фестиваля, сфотографировалась с ними. Вместе с дочерьми Анна Акопян участвовала в плетении самой  длинной  в  мире  «косы» из авелука. Эта  «коса»  будет внесена в  «Богатырскую книгу  рекордов».

Фестиваль авелука организован с целью выявления  ресурсов Гегаркуникской  области в  сфере туризма, развитии органического сельского хозяйства, популяризации культурного туризма, презентации общественности социальных предприятий  и их продукции.




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