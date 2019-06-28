Раскрыты случаи незаконной продажи земельных участков близким к Овику Абрамяну лицам

Специальная следственная комиссия в рамках уголовного дела против экс-премьера Овика Абрамяна выявила, что 15 земельных участков в общинах Дилижан, Мхчян, Нарек были проданы родственникам и близким Абрамяна без проведения аукционов, путем оформления фальшивых документов.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе ССС, таким образом было приобретено:

Город Дилижан: 15 тыс кв.м. по адресу Бабаджаняна 26 и 57 тыс кв.м. по адресу Бабаджаняна 24, а также земельные участки для строительства жилых домов по адресу Сараланджа 42, 44, 46 и 48 площадью 731, 761, 701 и 720 кв.м.

Село Мхчян Араратской области: земельные участки площадью в 8.9 га, 9.1 га, 8 га, 9 га, 5.6 га, 7.2 га и производственная территория площадью 4092 кв.м.

Село Нарек Араратской области: земельный участок площадью 90 га и пастбище площадью 30 га.

Дела направлены в министерство территориального управления и инфраструктур Армении, чтобы отмеченные земельные участки в рамках закона были возвращены общинам.

Следствие продолжается.