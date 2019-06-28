В Ванадзоре Юрий Джоркаефф знакомится с инвестиционными возможностями в сфере ИТ Армении

В ванадзорском технологическом центре был подведен итог цикла мероприятий под названием “Армения - инженерная неделя”. Как сообщает «Арменпресс», на церемонии закрытия присутствовал всемирно известный французский футболист армянского происхождения Юрий Джоркаефф, который приехал познакомиться с выставкой инженерных решений и возможностями лучших начинающих компаний.

Министр высокотехнологичной промышленности Акоп Аршакян рассказал, почему Юрий Джоркаефф захотел принять участие в этом мероприятии.

“Вчера мы участвовали в создании нового армянского бренда, и господин Джоркаефф, узнав, что у нас есть Министерство высокотехнологичной промышленности, сказал мне, что многие его друзья хотят знать, как они могут помочь армянской высокотехнологичной сфере, как могут делать инвестиции и участвовать в этом деле. Я сказал господину Джоркаеффу, что есть множество программ, в которых можно участвовать, и мы можем обсудить это в дальнейшем. Вспомнил, что я должен был принять участие в церемонии закрытия “Инженерной недели” и сказал господину Джоркаеффу, что при желании ознакомиться с этой сферой, мы можем вместе поехать в Ванадзор, с чем он согласился с большим удовольствием”,- сказал Акопян.

С 24 по 28 июня по инициативе правительства РА, фонда “Инкубатор предприятий” и Инженерной ассоциации в Ереване и Ванадзоре прходит ряд мероприятий под названием “Армения - инженерная неделя”.

В течение недели состоялись трехдневные узкоспециальные семинары, выставки и мероприятия по обмену опытом в сфере высоких технологий.