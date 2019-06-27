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Азиатские индексы - 27-06-19


ТОКИО, 27 ИЮНЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 27 июня на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 1.19% и составил 21338.17 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 1.23% и составил 1553.27 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.69% и составил 2996.79 пункта, а HANG SENG вырос на 1.42% и составил 28621.42 пункта.




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