ЕС продлил на полгода экономические санкции против России

Евросоюз официально продлил на полгода экономические санкции в отношении России, срок действия которых истекает 31 июля. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС, распространенном в четверг в Брюсселе.

"27 июня 2019 года Совет продлил экономические санкции в отношении отдельных секторов российской экономики до 31 января 2020 года", - отмечается в нем,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

В 2014 году Евросоюз ввел санкции в отношении РФ в связи с событиями на Украине и воссоединением Крыма с Россией. Ограничительные меры неоднократно расширялись и продлевались. Были приостановлены переговоры о безвизовом режиме и о новом базовом соглашении о сотрудничестве, введен запрет на въезд в страны ЕС для должностных лиц из РФ и заморожены их активы, введены ограничительные меры торгового, финансового и военного характера.