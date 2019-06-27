Мальта положительно относится к ускорению старта переговоров по либерализации визового режима между Арменией и ЕС

Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян и министр иностранных дел и развития торговли Мальты Кармело Абела обсудили ряд вопросов, связанных с высокими технологиями, сельским хозяйством, увеличением товарооборота, организацией воздушного сообщения и другими вопросами. Как сообщает Арменпресс, во время совместной пресс-конференции Мнацаканян заявил, что Армения намерена углублять двусторонний политический диалог с Мальтой.

«Мальта является членом Европейского Союза, и, конечно, повестка дня ЕС занимает важное место повестки наших двух стран. Мы благодарны, что Мальта была одной из первых стран, ратифицировавших Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Арменией и ЕС. Мы также говорили об ускорении диалога по либерализации визового режима. Я благодарен, что Мальта очень положительно относится к этому вопросу», - сказал Мнацаканян.

Министр отметил, что, хотя товарооборот между двумя странами не столь впечатляющий, им удалось выявить множество различных областей, в которых две страны проявили большой интерес к совместной работе.

«Это касается повестки приоритетного развития Армении и областей, в которых мы можем использовать двустороннее сотрудничество. Мальта имеет очень важный и интересный опыт в области повестки развития. Конечно, высокие технологии, примеры инновационного развития и наш опыт станут хорошей основой для работы с Мальтой», - сказал глава МИД Армении.

Министр также добавил, что говорили с Кармело Абелой о работах в сфере сельского хозяйства и производства товаров.