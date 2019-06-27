Правительство Армении утвердило проект создания комиссии по регулированию отчуждения госимущества

Правительство Армении утвердило проект о создании комиссии с целью упорядочения работ по отчуждению государственного имущества. Как передает «Арменпресс», проект решения “Об утверждении образцовых форм списков государственного имущества, представляемых для регулирования работ по отчуждению государственного имущества, подлежащих отчуждению и не подлежащих отчуждению” на заседании правительства 27 июня представил министр территориального управления и инфраструктур Сурен Папикян.

“Проектом предусматривается упорядочить подготовительные работы по отчуждению государственного имущества, имеющего вероятный инвестиционный интерес, в частности, упорядочить вопросы выбора, формы и условий отчуждения подлежащего отчуждению государственного имущества, а также срочного осуществления подготовительных работ по отчуждению. Подготовка правового акта направлена на стимулирование крупных инвестиционных программ в Армении с привлечением госимущества”, - сказал министр.