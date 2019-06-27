Правительство предоставило льготу на освобождение от таможенной пошлины швейной фабрике в Канакере

Правительство Армении предоставило льготу на освобождение от таможенной пошлины ООО “Канакерская швейная фабрика”. Как передает «Арменпресс», об этом на заседании правительства 27 июня сообщил министр экономики Армении Тигран Хачатрян.

“Компания действует с 1960 года. Есть 204 рабочих мест, будет создано еще до 12 новых рабочих мест”, - сказал министр.

Общий объем продукции должен составить 753 млн драмов, которые будут полностью реализованы в Армении.