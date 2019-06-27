Три медицинских центра Армении будут оснащены сверхсовременным оборудованием

По решению правительства РА, нейрохирургические отделения медицинских центров “Сурб Аствацамайр” и “Сурб Григор Лусаворич” и Чаренцаванский медицинский центр будут оснащены сверхсовременным оборудованием. Как передает «Арменпресс», на заседании правительства 27 июня это представила заместитель министра здравоохранения Анаит Аванесян.

“Планируется оснащение детских нейрохирургических отделений МЦ “Сурб Аствацамайр” и МЦ “Сурб Григор Лусаворич” и Чаренцаванский МЦ сверхсовременным оборудованием, этим качество предоставляемых услуг повысится до международного уровня”, - сказала Аванесян.

Для этой цели будет потрачено 200 млн драмов.