Больничная медицинская помощь пациентам до 18 лет в Армении будет полностью осуществляться в рамках госзаказа

В Армении больничная медицинская помощь и обслуживание детей от 0 до 18 лет будет полностью осуществляться в рамках госзаказа. Как передает «Арменпресс», такое решение правительство приняло на заседании 27 июня.

Проект решения представила заместитель министра здравоохранения Анаит Аванесян.

В программе ”Услуги медицинской помощи детям в возрасте от 0 до 18 лет” планируется полностью осуществлять больничную медицинскую помощь и обслуживание в рамках госзаказа”, - сказала Аванесян.

Планируется также компенсировать прогнозируемый до конца года дефицит, в целом направив на программу 1.75 млрд. драмов.

В настоящее время в Армении больничная медицинская помощь и обслуживание полностью осуществляются в рамках госзаказа для детей до 7 лет.