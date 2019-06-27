Премьер-министр призвал сократить экспорт сырья и непереработанной продукции

Премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал логику экономики в долгосрочном и среднесрочном плане строить на минимизации или устранении экспорта сырья и непереработанной продукции из Армении. Как передает «Арменпресс», об этом Пашинян сказал на заседании правительства 27 июня, говоря об экономических показателях мая, опубликованных Статистическим комитетом.

“В стратегическом плане наша экономика в долгосрочном и среднесрочном плане должна строиться по той логике, что экспорт сырья и непереработанной продукции из Армении должен быть сведен к минимуму или устранен полностью. То есть, в долгосрочном разрезе наша экономика должна строиться так, чтобы из нашей страны экспортировать не руду, а металлическую продукцию. Причем продукцию прошедшую длительный перерабатывающий цикл, то есть не только слитки, но и готовую продукцию. Правда, мы сейчас очень радуемся тому, что начинается сезон клубники, абрикоса, у нас будут большие объемы экспорта, но наша долгосрочная стратегия должна заключаться в том, что из нашей страны, так сказать, не должны выходить необработанные абрикосы или клубника”, - сказал Пашинян.

Никол Пашинян подчеркнул, что очень важно и то, чтобы правительство своей стратегией, своей политикой полностью способствовало бы этим тенденциям, чтобы в Армении сформировались новые производственные циклы, и образование этих циклов должно стать основной характеристикой и чертой экономики страны.