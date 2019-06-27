МИД КНДР призвал США изменить подход к переговорам по ядерной проблеме

Вашингтон должен сделать "новое предложение" Пхеньяну, если хочет добиться возобновления диалога с КНДР по вопросам денуклеаризации. С таким заявлением, текст которого публикует агентство ЦТАК, выступил в четверг директор американского департамента северокорейского МИД Квон Чжон Гын, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Соединенные Штаты должны скорректировать свою позицию, если хотят возобновления диалога, и последний срок для этого - конец 2019 года", - сказал дипломат. Он отметил, что США также должны будут сесть за стол переговоров с "правильным настроем", а американскую делегацию должен возглавить "кто-то, кто может понять" позицию КНДР и "предложить разумную альтернативу".

"Если США действительно хотят достичь результата, у них остается не так много времени", - добавил представитель МИД.