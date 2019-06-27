Меркель вновь почувствовала недомогание во время протокольного мероприятия

Канцлер Германии Ангела Меркель в очередной раз испытала приступ сильной дрожи во время протокольного мероприятия - во время приема у президента Франка-Вальтера Штайнмайера. Соответствующую видеозапись распространил в четверг телеканал n-tv, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

По трансляции заметно, как Меркель, стоя по правую руку от главы государства, заметно дрожит, как при сильном ознобе. После этого ей протягивают стакан воды. Канцлер отказывается от помощи, спустя несколько секунд дрожь прекращается. Аналогичная история произошла 18 июня.

Предполагается, в течение дня Меркель вылетит в Осаку на саммит G20.