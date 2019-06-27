Boeing обсуждает с клиентами компенсацию за простой 737 MAX

Компания Boeing проводит консультации со своими заказчиками в США и других странах по поводу финансовых потерь от приостановки эксплуатации самолетов Boeing 737 MAX и возможных компенсациях. Как передает Арменпресс со ссылкой на Тасс, об этом сообщил в опубликованном в среду интервью изданию Axios генеральный директор Boeing Деннис Меленберг.

По его словам, такие "консультации ведутся" и включают вопрос компенсации издержек. "Мы будем взаимодействовать со всеми своими клиентами в мире, чтобы исправить положение. Я не стану вдаваться в подробности этого, потому что мы будем разбираться с каждым клиентом в индивидуальном порядке", - пояснил Меленберг.

Глава Boeing уточнил, что консультации затрагивают вопросы как финансовых потерь в результате запрета на полеты самолетов серии Boeing 737 MAX, так и нарушения графика их поставок заказчикам.