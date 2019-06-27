Омбудсмен Арцаха Артак Бегларян с рабочим визитом выехал в Калифорнию

Защитник прав человека Республики Арцах Артак Бегларян, по приглашению Союза армянских юристов США, 27 июня с рабочим визитом выехал в Калифорнию.

Как сообщили «Арменпресс» в аппарате Защитника прав человека Республики Арцах, омбудсмен, в качестве одного из основных спикеров, примет участие в 30-ом Ежегодном форуме Союза армянских юристов США в Лос-Анджелесе, выступая на тему внешних вызовов и препятствий в деле защиты прав арцахцев.

А. Бегларян также проведет ряд встреч с местными армянскими организациями, с некоторыми представителями академических кругов, правоохранительных органов штата Калифорния и Сената.

Повестка визита омбудсмена направлена на повышение уровня вовлеченности Арцаха в международные программы, касающиеся прав человека.