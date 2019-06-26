За минувшие сутки сотрудниками различных подразделений Полиции раскрыто 60 случаев преступлений

По данным оперативной сводки Полиции Республики Армения, в период между 25 и 26 июня сотрудниками различных подразделений Полиции раскрыто 60 случаев преступлений, из них 2 – ранее совершенное.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе полиции Армении, в частности, 13 случаев причинения телесных повреждений, 7 случаев мошенничества, по 6 случаев кражи личного имущества и побоев, 5 случаев умышленного уничтожения имущества, 3 случая злоупотребления должностными полномочиями, по 2 случая присвоения или растраты, контрабанды наркотиков и незаконного выращивания запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотики, по 1 случаю причинения телесных повреждений с фатальным исходом, похищения человека, уклонения от уплаты налогов, фальшивомонетничества, изъятия оружия и боеприпасов, хулиганства, обнаружения наркотиков, взяточничества, незаконного оборота наркотиков, воспрепятствования осуществлении законной профессиональной деятельности журналистов, незаконного лишения свободы и ненадлежащего исполнения врачами своих профессиональных обязанностей.

За данный период найдены 4 человека, находящихся в розыске, еще 4 с явкой с повинной обратились в Полицию, найден 1 человек, пропавший без вести, зарегистрировано 2 случая добровольной сдачи оружия и боеприпасов.

Из ранее совершенных преступлений раскрыто 2 случая кражи личного имущества.

За минувшие сутки в республике было зарегистрировано 23 ДТП: 3 человека погибли, 25 человек получили телесные повреждения разных степеней тяжести.