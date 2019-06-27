Рюкзаки для воды на переднем крае Талиша: новая инициатива дала свои результаты

Общественная организация “Во имя армянского воина” уже во второй раз успешно реализовала инициативу по обеспечению военнослужащих рюкзаками для воды.

В беседе с «Арменпресс» председатель общественной организации “Во имя армянского воина” Давид Торосян сказал, что сбор средств впервые был проведен в августе 2018 года.

“Тогда мы доставили гораздо меньшее количество рюкзаков, и только для разведчиков. На этот раз рюкзаки для воды были направлены в Талиш. Сбор средств начался с 28 января 2019 года, так как для нас уже стало традицией отмечать этот памятный день (День армии) именно таким образом, помогая армии. Инициатива называлась “ Рюкзаки для воды для блокпостов Талиша”, - сказал Давид и добавил, что после сбора средств в 2018 году у общественности появилось доверие к ним, поэтому на этот раз число участников сбора было в несколько раз больше.

По утверждению Давида, благодаря активной поддержке общества они сумели купить 450 рюкзаков для воды. Талиш выбрали с учетом сухого местного климата.

Давид также отметил важность того обстоятельства, что они обязательно учитывают эффективность товара, его качество и ряд других обстоятельств.

“Эти рюкзаки – имеют рисунок военной формы, но ткань более качественная. Они вмещают 3 литра, так как человек за день в среднем пьет или должен пить 2-2, 5 литра воды. Мы учли и другое обстоятельство: в одном отряде 8 - 10 солдат, общий вес всех водных рюкзаков почти приравнивается к весу рюкзака солдата, то есть, для того, чтобы заполнить рюкзаки для всего отряда, может пойти всего один солдат”, - сказал председатель общественной организации “Во имя армянского воина”.

“Рюкзаки были куплены в Китае. Они были в Армении 31 мая, и нашим следующим шагом было доставить их до Республики Арцах. Благодаря быстрому реагированию Армии обороны Арцаха были получены необходимые разрешения, и 3 июня рюкзаки были доставлены на передовую”, - отметил Давид.

Рюкзаки для воды более вместительны по сравнению с обычными флягами, дольше держат температуру и проще в использовании.

Сбор средств для рюкзаков начался 28 января и завершился 15 марта.

Лилит Демурян