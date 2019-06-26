В ЕС заявили, что исключают пересмотр сделки Brexit

Евросоюз полностью исключает возможность пересмотра нынешнего соглашения об условиях выхода Великобритании из состава сообщества, даже если Лондону придется покинуть ЕС без сделки. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом заявила в среду на пресс-конференции в Брюсселе представитель Еврокомиссии (ЕК) Наташа Берто.

"Да, я могу подтвердить, что мы не будем пересматривать соглашение, как неоднократно уже повторяли", - сказала она, отвечая на вопрос журналистов о том, откажется ли ЕК пересмотреть сделку даже в случае "развода" без договоренности.

Берто также попросили охарактеризовать ожидания Брюсселя относительно фаворита в борьбе за пост премьер-министра Соединенного Королевства Бориса Джонсона, на что она заявила, что Брюссель готов "в духе сотрудничества" работать с любым главой правительства.