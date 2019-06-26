Лагард призвала создавать рабочие места в Палестине

Глава Международного валютного фонда Кристин Лагард считает необходимым создавать рабочие места для экономического развития палестинских территорий, где 60% населения составляют люди трудоспособного возраста.

Во вторник на встрече в Бахрейне "Мир ради процветания" советник президента США Джаред Кушнер представил первый этап разработанного США нового плана ближневосточного урегулирования, названного арабскими СМИ "сделкой века". Согласно этому плану, 50 миллиардов долларов инвестиций планируется вложить в течение десяти лет в экономическое развитие палестинских территорий и соседних арабских стран, а также в их интеграцию,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Положительная сторона этого плана, что он определяет некоторые сектора промышленности и экономики, где могут быть созданы рабочие места. Рост экономики на Западном берегу и в Газе невозможен без создания рабочих мест", - заявила в среду Лагард на пленарной сессии встречи "Мир ради процветания" Палестины в Бахрейне.

По ее мнению, сельское хозяйство, туризм и строительство могут стать секторами, способными привлечь лишние рабочие руки в Палестине.