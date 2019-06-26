МИД назвал действия США в отношении Ирана жестким блефом

Действия, которые США предпринимают в отношении Ирана, являются жёстким блефом, Тегеран выстоит в ситуации конфронтации с Вашингтоном, считает директор Второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.

"Идёт очень жесткое давление со стороны Соединённых Штатов на Исламскую Республику Иран. Но мне он пока кажется жёстким и рискованным блефом", - сказал Кабулов на открытии III российско-иранского диалога,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

По его словам, нынешнее руководство США плохо понимает иранское общество.

"Иран, я уверен, не только выстоит, но и даст сдачи", - добавил Кабулов.