Магазины Рио-де-Жанейро откажутся от пластиковых пакетов

Супермаркеты Рио-де-Жанейро со среды прекращают выдачу покупателям полиэтиленовых пакетов-маек, поскольку в этот день вступает в силу соответствующий запрет, принятый законодателями штата годом ранее.

Вместо привычных полиэтиленовых пакетов каждому клиенту будут выдаваться сумки из биоразлагаемого материала на основе волокон кукурузы и сахарного тростника. Покупатели сами смогут выбрать любой из трех доступных размеров экологически безопасной "авоськи": на четыре, семь или десять килограмм,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

По словам автора закона, регионального депутата Карлуса Минка, ежегодно супермаркеты штата выдают клиентам порядка 4 млрд полиэтиленовых пакетов. "Природа не способна справится с таким количеством подобных отходов, которые засоряют водостоки, приводя к подтоплениям, не говоря уже о вреде для морской фауны", - приводит газета Globo слова законодателя.