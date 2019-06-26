ППА рассматривает вопрос ареста Роберта Кочаряна исключительно в правовой плоскости

Партия “Процветающая Армения” и одноименная фракция НС рассматривают вопрос ареста второго президента Армении Роберта Кочаряна исключительно в правовой плоскости.Как передает Арменпресс, об этом в ходе брифинга заявила депутат фракции ИветаТоноян, касаясь вопроса о том, как они оценивают решение суда об аресте Кочаряна.

“ Партия “Процветающая Армения” и одноименная фракция НС неоднократно выражали свою точку зрения по вопросу ареста Роберта Кочаряна. Это правовые процессы, и в установленном законом порядке в определенный период, когда произойдет развязка, правовое решение этого вопроса, ППА даст свою оценку”,-сказалаТоноян.

На вопрос о том, что Роберт Кочарян выразил мнение, что в стране нет законности, и разделяет ли ППА эту точку зрения, Тоноян ответила, что это мнение второго президента, которое имеет право на существование. Она подчеркнула, что свою позицию в связи с законностью, они неоднократно выражали, в частности, что перед законом все равны, и исключительно в этой плоскости нужно рассматривать процессы.

На замечание о том, что вокруг дела Роберта Кочаряна есть достаточно развитий, не позволяют ли опубликованные факты сделать свое заключение, член фракции, вице-спикер НС Ваге Энфиаджян сказал, что полностью обнародованного процесса нет.

“Произошло самое нежелательное проявление в связи с 1 марта, и, действительно, все виновные, если таковые есть, и все новые обстоятельства должны быть полностью раскрыты. Мы сталкивались с различными политическими заявлениями, но очной ставки в связи с фактами и вердиктом у нас не было, когда это будет, представим наше отношение”, - подчеркнул Энфиаджян и добавил, что справедливость должна быть восстановлена, и все виновные должны быть привлечены к ответственности, независимо от политических взглядов.

Тоноян отметила, что есть фрагментарная информация, но все нужно рассматривать в контексте целостности. “Пока в связи с этим вопросом нет целостной картины, естественно, что мы воздерживаемся от каких-либо комментариев по этому вопросу, кроме того,вопросы должны решаться в условиях верховенства закона и законности”, - отметила она.