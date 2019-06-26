Армен Саркисян уверен, что Армения может стать технологическим и научно- образовательным центром

Находящийся с рабочим визитом в Швейцарской Конфедерации президент Республики Армения Армен Саркисян в Цюрихе принял участие в панельных обсуждениях, проводимых в рамках Международного фестиваля науки и искусства STARMUS.

Как сообщили Арменпресс в управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, всемирно известные ученые, астронавты, лауреаты Нобелевской премии представили свои точки зрения по темам повестки. В своей речи президент Армен Саркисян, в частности, отметил: “Для полноценной жизни мы должны каждый день чему-то новому учиться, раскрывать, любить и быть творческими. Любая миссия начинается с мечты, которая затем становится стратегической программой, а последняя - миссией для всей нации. Уверен, что у нас есть миссия сделать нашу страну центром технологий, науки и образования, для чего есть все предпосылки”.

В рамках фестиваля STARMUS президент Саркисян также провел и ряд встреч с участниками мероприятия.

Армен Саркисян встретился с директором Астрономического института Канарских островов Франсиско Санчесом, обсудил возможности сотрудничества с Бюраканской обсерваторией.

С известным канадским физиком, лауреатом Нобелевской премии 2018 год - Донной Стрикленд президент Саркисян говорил о роли науки и современных тенденциях развития. Собеседники подчеркнули необходимость поощрения и вдохновения молодежи для занятия наукой. В качестве примера президент Армении отметил научные достижения Донны Стрикленд и посчитал значимым ее вклад в лазерную физику.

Научно-технический прогресс и перспективы сотрудничества с Арменией были ключевыми темами встречи президента Саркисяна и основателя компании “NestLabs” Тони Фаделла. За всемирный вклад в сферу информационных технологий в 2017 году Тони Фаделл удостоился премии Президента Республики Армения.

После встреч, отвечая на вопрос о значении STARMUS, президент Саркисян отметил, что фестиваль, объединяющий всемирно известных ученых, лауреатов Нобелевской премии, более десятка космонавтов (в частности, известных астронавтов “Аполло”), а также всемирно известных музыкантов, является одним из способов сделать науку популярной и привлекательной.

“STARMUS - это фестиваль, где вместе выступают искусство, наука, астрономия, великие ученые, великие музыканты”, - сказал Армен Саркисян. “Когда изучаешь вселенную, кроме научной ценности, кроме тех форм, методов, которые мы используем, чтобы понять Вселенную, видишь и другую ее красоту, следовательно, она также искусство и в каком-то смысле имеет абсолютную гармонию, которую можно найти и в музыке”.

В контексте темы научно-технического развития, говоря о конкуренции между нациями, президент Армении отметил: “Если у нации есть миссия, то она собирает весь свой потенциал в одном месте, чтобы достичь этой цели. Я думаю, одна из целей нашей нации это то, что она должна стать ведущей технологической, научной страной.

Он с удовлетворением отметил, что в Армении многие дети хотят, например, стать программистами. “Хотелось бы, чтобы они мечтали стать не только программистом, но и учеными-математиками, физиками, химиками, биологами или специалистами по искусственному интеллекту, потому что будущее за ними. Для того, чтобы подобные профессии стали бы привлекательными, многое нужно сделать и президенту, и правительству, и государству в целом, - сказал президент. Он счел важным, чтобы молодежь воодушевлялась и поняла бы, что заниматься наукой - это не обязанность. “Занятие наукой или технологиями должно доставлять им удовольствиеи одновременно сознание, что они занимаются самым современным, самым интересным делом, которое глубоко уважают все”, - отметил Армен Саркисян.

Нобелевская премия - одна из самых высоких в мире наград в области науки, но в зале этого фестиваля есть люди, которые являются известными искусствоведами, музыкантами. И они просто склоняют голову перед всемирно известными учеными”.

Еще раз коснувшись своего предложения-приглашения провести следующий фестиваль STARMUS в Армении, президент Армен Саркисян отметил, что это еще одна возможность представить нашу страну мировому сообществу, чтобы Армения стала местом встречи всемирно известных ученых, нобелевских лауреатов, астронавтов, космонавтов, известных музыкантов со всего мира.

“"Надеюсь, что 6-ой STARMUS воодушевит нашу молодежь заниматься не только музыкой, искусством, но и наукой”, - сказал президент Армении.