CNN: Сан-Франциско станет первым городом США, где запретят продажу электронных сигарет

Сан-Франциско (штат Калифорния) станет первым городом в США, в котором запретят продажу электронных сигарет. Как сообщил телеканал CNN, в пользу такого решения проголосовал во вторник городской совет, являющийся законодательным органом Сан-Франциско, его также поддержала мэр города.

Законопроект предусматривает, что на территории города будет запрещена продажа любых видов электронных сигарет. Запрет затронет как продажу в магазинах на улицах города, так и заказы на адрес в Сан-Франциско в онлайн-магазинах,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Мэр города Лондон Брид в своем заявлении в преддверии голосования подчеркнула, что "полностью поддерживает законопроект".

"Мы должны принять меры, чтобы защитить здоровье молодежи Сан-Франциско и уберечь будущие поколения горожан от этого пагубного пристрастия", - сказала она.