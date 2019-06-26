В Ереване полицейские раскрыли убийство 25-летней девушки

25 июня в Маштоцкое отделение полиции поступило оперативное сообщение о том, что в одном из домов на 17-ой улице Норк-Мараш было совершено убийство. Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Полиции Армении, оперативная группа полиции обнаружила в указанном месте тело 25-летней жительницы Еревана Элен Симонян, завернутое в простыню и полиэтилен.

На теле было более десятка колото-резанных ран, а лицо полностью разбито. Благодаря неотложным, масштабным оперативно-розыскным мероприятиям полиция установила личность подозреваемого.

Утром 26 июня сотрудники отделения полиции Марашаобнаружили подозреваемого на 17-й улице Норка и по подозрению в совершении убийства подвергли приводу в полицию. Все обстоятельства происшедшего уточняются.Проводитсярасследование.

Уведомление: подозреваемый или обвиняемый в предполагаемом преступлении считается невиновным, пока его вина не доказана в порядке, установленном уголовно-процессуальным кодексом РА, вступившим в законную силу приговором суда.