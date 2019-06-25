Председатель НС Армении принял парламентскую делегацию Вьетнама

Председатель Национального Собрания Армении Арарат Мирзоян 25 июня принял делегацию во главе с заместителем председателя комитета по внешним связям парламента Социалистической Республики Вьетнам Нгуеном Ман Тиеном.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе НС Армении, приветствуя гостей в Национальном Собрании, Арарат Мирзоян высоко оценил сложившиеся армяно-вьетнамские межпарламентские связи, выразив надежду, что нынешний визит парламентской делегации придаст новый импульс дальнейшему расширению сотрудничества между законодательными органами двух стран.

По его словам, в отличие от парламентских отношений, двусторонние связи находятся не на желаемом уровне в других сферах, в случае наличия значительного потенциала в экономике, культуре, туризме и многих других сферах. Глава парламента выразил надежду, что в ближайшее время в Ереване также будет действовать посольство Вьетнама, что придаст новый импульс двусторонним отношениям.

Отметив, что это первый визит парламентской делегации Вьетнама, Нгуен Ман Тиен охарактеризовал это как яркое доказательство большой заинтересованности его страны в сотрудничестве с Арменией. «Мы высоко ценим связи между двумя парламентами и ожидаем, что такие взаимные визиты дадут им большой потенциал в других сферах», - отметил Нгуен Ман Тиен, передав приглашение Арарату Мирзояну посетить Вьетнам.

По словам вьетнамского парламентария, Вьетнам рассматривает Армению как хороший мост между Азией и Европой, поэтому они ожидают, что армянская сторона будет играть активную роль в ряде региональных структур.

Выразив благодарность за приглашение посетить Вьетнам, председатель НС Армении подчеркнул, что армянская сторона проявляет большой интерес к углублению отношений как с Вьетнамом, так и с другими странами региона. По его словам, настало время предпринять практические шаги с точки зрения сотрудничества.