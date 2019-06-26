Предстоящие на 26июнямероприятия

Государственное информационное агентство “Арменпресс” представляет ожидаемые сегодня события:

Сегодня, 26 июня, Комитет по языку подводит итоги работы за первое полугодие текущего года. На встрече с журналистами председатель комитета Давид Гюрджинян расскажет о проделанной работе.

В Ереване состоится заседание комиссии Общественного совета по вопросам охраны природы. В повестке - современная стратегия улучшения экологической ситуации в Ереване, существующие проблемы водных ресурсов.

19-го июня началась программа взаимодействия музыкальных и художественных школ Еревана и областей РА - “Школы-побратимы”. Представители Министерства образования, науки, культуры и спорта РА, мэрии Еревана представят подробности программы.

В концертном зале “АрноБабаджанян” состоится совместный концерт турецко-армянской фольклорной музыки.

В государственной консерватории им. Комитаса состоится показ оперы Степана Джрбашяна“Гикор”, посвященной 150-летию О. Туманяна. Опера “Гикор” будет представлена и в областях Армении.

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