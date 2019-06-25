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Кочарян вновь будет арестован: Апелляционный суд удовлетворил апелляционную жалобу стороны обвинения


Апелляционный уголовный суд огласил решение по апелляционным жалобам стороны обвинения по делу второго президента Армении Роберта Кочаряна и правопреемников потерпевших по делу 1 марта. Как передает «Арменпресс», Апелляционный суд принял решение удовлетворить апелляционные жалобы стороны обвинения и правопреемника потерпевших.

“Решение суда первой инстанции об отмене ареста, избранного в качестве меры пресечения в ходе межсудебного производства отменить. В отношении обвиняемого Роберта Кочаряна в качестве меры пресечения применить арест”, - сказал судья Армен Даниелян, отметив, что отменяется также и личное поручительство нынешнего и бывшего президентов Арцаха Бако Саакяна и Аркадия Гукасяна, ставшее основанием для освобождения Кочаряна.

Роберт Кочарян, его адвокаты и члены семьи в знак протеста не участвовали в судебном заседании, поскольку судья Армен Даниелян на предыдущем судебном заседании не позволил им представить свои позиции.

24 июня судья Армен Даниелян, рассматривающий жалобу, обратился в полицию для обеспечения своей безопасности.




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