Кочарян вновь будет арестован: Апелляционный суд удовлетворил апелляционную жалобу стороны обвинения

Апелляционный уголовный суд огласил решение по апелляционным жалобам стороны обвинения по делу второго президента Армении Роберта Кочаряна и правопреемников потерпевших по делу 1 марта. Как передает «Арменпресс», Апелляционный суд принял решение удовлетворить апелляционные жалобы стороны обвинения и правопреемника потерпевших.

“Решение суда первой инстанции об отмене ареста, избранного в качестве меры пресечения в ходе межсудебного производства отменить. В отношении обвиняемого Роберта Кочаряна в качестве меры пресечения применить арест”, - сказал судья Армен Даниелян, отметив, что отменяется также и личное поручительство нынешнего и бывшего президентов Арцаха Бако Саакяна и Аркадия Гукасяна, ставшее основанием для освобождения Кочаряна.

Роберт Кочарян, его адвокаты и члены семьи в знак протеста не участвовали в судебном заседании, поскольку судья Армен Даниелян на предыдущем судебном заседании не позволил им представить свои позиции.

24 июня судья Армен Даниелян, рассматривающий жалобу, обратился в полицию для обеспечения своей безопасности.