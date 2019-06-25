Заре Синанян первым шагом своей стратегической программы наметил работу с армянской общиной России

Главный комиссар по делам диаспоры Заре Синанян уже составил стратегическую программу руководимой им структуры. Как сообщает «Арменпресс», в беседе с журналистами 25 июня Синанян отметил, что первым шагом их программы станет работа с армянской общиной России.

“Эта община самая большая, самая рассеянная в географическом плане. Она и психологически и физически больше всего связана с Арменией. В случае правильной и хорошей работы они не только станут наибольшим потенциалом для Армении, но и смогут получить много других дивидендов, мы можем им помочь”, - сказал Синанян.

Касаясь работы с армянской общиной США и имеющихся там связей, Синанян подчеркнул, что он более 30 лет жил там и, занимая политическую должность, приобрел большие связи, которые должен мобилизовать на благо Армении.

Заре Синанян родился в Ереване, начальное образование получил в Ереване, затем продолжил в городе Бербанк США. В 1997 году в университете UCLA он получил степень бакалавра в области политологии и истории, затем окончил юридическую школу USC. С 2001 года занимался адвокатской деятельностью. В 2014 - 2015 годах занимал должность мэра Глендейла, недавно прекратил свои полномочия в городском совете Глендейла. Заре Синанян женат, имеет четверых детей.