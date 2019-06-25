Новым спикером парламента Грузии стал Арчил Талаквадзе
Депутаты парламента Грузии проголосовали за избрание представителя правящей партии Арчила Талаквадзе новым спикером законодательного органа. Прямая трансляция заседания велась на официальном сайте парламента, передает Арменпресс.
"94 [голоса] - за, ни одного против. Арчил Талакавадзе избран председателем парламента", - объявила после голосования исполнявшая обязанности спикера Тамар Чугошвили.
Представители оппозиционной партии "Единое национальное движение" в голосовании не участвовали. Они покинули зал заседания в начале парламентской сессии, в знак протеста против того, что в повестке дня не было вопроса об отставке главы МВД Георгия Гахарии.
Талаквадзе занимал ранее пост лидера парламентского большинства. Его кандидатура рассматривалась правящей партией как единственная после того, как в минувшую пятницу в отставку подал прежний спикер парламента Ираклий Кобахидзе.